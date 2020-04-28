«Бавария» оторвалась от второго места на 10 очков. У «Дортмунда» есть матч в запасе

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В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» дома разобралась с «Фортуной» (5:0).

Мюнхенцы не проигрывают 15 матчей в чемпионате Германии и на 10 очков оторвались от второго места. У «Боруссии» из Дортмунда есть матч в запасе.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире👇 Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Бавария – Фортуна 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
30 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15, автогол Йоргенсен, 2:0 – 29 Павар, 3:0 – 43 Левандовски, 4:0 – 50 Левандовски, 5:0 – 52 Дэвис.
БаварияНойер, Люка Эрнандес (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Гнабри (Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Левандовски, Мюллер (Зиркзее, 75).
ФортунаКастенмайер, Хоффманн, Йоргенсен, Гиссельманн, Циммерманн (Циммер, 67), Моралес (Зоботтка, 57; Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 66), Караман, Штегер (Бериша, 57), Скрибски, Бодзек.
Предупреждения:
Караман (26), Зуттнер (90).

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