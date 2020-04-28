«Бавария» оторвалась от второго места на 10 очков. У «Дортмунда» есть матч в запасе

В 29-м туре Бундеслиги дома разобралась с «Фортуной» (5:0).

Мюнхенцы не проигрывают 15 матчей в чемпионате Германии и на 10 очков оторвались от второго места. У «Боруссии» из Дортмунда есть матч в запасе.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире👇 Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги