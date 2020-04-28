«Бавария» оторвалась от второго места на 10 очков. У «Дортмунда» есть матч в запасе

В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» дома разобралась с «Фортуной» (5:0).
Мюнхенцы не проигрывают 15 матчей в чемпионате Германии и на 10 очков оторвались от второго места. У «Боруссии» из Дортмунда есть матч в запасе.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире👇 Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 30 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15, автогол Йоргенсен, 2:0 – 29 Павар, 3:0 – 43 Левандовски, 4:0 – 50 Левандовски, 5:0 – 52 Дэвис.
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Бавария –
Нойер, Люка Эрнандес (Кюизанс, 46), Павар (Одриосола, 62), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Гнабри (Майер, 78), Коман (Перишич, 62), Левандовски, Мюллер (Зиркзее, 75).
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Фортуна –
Кастенмайер, Хоффманн, Йоргенсен, Гиссельманн, Циммерманн (Циммер, 67), Моралес (Зоботтка, 57; Пледль, 73), Томми (Зуттнер, 66), Караман, Штегер (Бериша, 57), Скрибски, Бодзек.