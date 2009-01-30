Бруну Фернандеш подписал с «МЮ» контракт на 5 с половиной лет

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в .

Английский клуб объявил о трансфере игрока. 25-летний хавбек подписал контракт на 5 с половиной лет с опцией продления еще на год.

🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes! — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020

Ранее стало известно, что зарплата игрока составит 6 млн евро в год плюс бонусы. За футболиста «Юнайтед» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.

Бруну Фернандеш наконец-то в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда