🔴«МЮ» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб подтвердил договоренность о трансфере 25-летнего хавбека.
Португальцу осталось пройти медосмотр, который запланирован на четверг, и заключить контракт с «МЮ».
Ранее стало известно, что Фернандеш подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.
За футболиста «Юнайтед» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 предусмотрены в качестве бонусов.
Бруну Фернандеш (наконец-то) переходит в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда