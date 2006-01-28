«Спортинг» принял предложения «МЮ» и «Барсы», позволив Бруну Фернандешу выбрать новый клуб

Стали известны финансовые детали сделки по возможному переходу полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в .

По информации Sky Sports, «Спортинг» получит 55 миллионов в качестве фиксированной суммы трансфера.

10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов за условия, которые достаточно легко достигнуть.

Еще 15 миллионов положены лиссабонцам за более сложные условия. В частности, какую-то часть этой суммы клуб получит, если Фернандеш выиграет «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что португальский клуб также получил предложение от «Барселоны». В итоге принял предложения и от каталонцев, и от «МЮ», позволив игроку самому выбрать свою новую команду.

Sky Sports сообщает, что «Барса» предложила немного больше за хавбека, однако большую часть суммы планировала выплатить летом.

Тем не менее у «Юнайтед» есть уверенность, что Фернандеш выберет их предложение.