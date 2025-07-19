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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Бэйцзин Гоань» в 17-м туре Суперлиги Китая (3:1).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 7-й минуте Луис Асуэ вывел шанхайцев вперед, замкнув головой навес с фланга, на 21-й У Си удвоил преимущество гостей. На 26-й минуте Гуга голом со штрафного сократил отставание «Гоаня». На 8-й добавленной минуте ко второму тайму Юй Ханьчао забил третий мяч гостей.

«Шанхай» Слуцкого благодаря победе вышел на первое место в Суперлиге Китая – теперь команда опережает «Гоань» на три очка, до 17-го тура пекинцы и шанхайцы шли с одинаковым количеством очков (по 38). В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2. У «Гоаня» первое поражение в сезоне: до этого не проигрывали 18 матчей.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 23 июля примет «Хэнань» в 1/4 финала Кубка Китая, а 27 июля команды встретятся в чемпионате страны – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 17 тур
19 июля 11:35, Пролетарий
Бэйцзин Гоань
Завершен
1 - 3
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
90’
+7’
  Юй Ханьчао
90’
+5’
Юй Ханьчао
У Шаоцун   Мухмет
90’
90’
Чхан Шиничхи   Ян Цзэсян
Дауан   Фань Шуанцзе
78’
Сержиньо   Чжан Сичжэ
77’
77’
Лю Чэнюй   Юй Ханьчао
Ван Ган   Фан Хао
77’
Цао Юнцзин   Линь Лянмин
76’
62’
Йеннарис
58’
Асуэ   Лю Чэнюй
Ван Ган
51’
46’
Гао Тяньи   Амаду
46’
Ян Хаоюй   Сюй Хаоян
2тайм
Перерыв
35’
Ян Хаоюй
  Гуга Родригеш
26’
21’
  У Си
7’
  Асуэ
Бэйцзин Гоань
Хоу Сэнь, У Шаоцун, Нгаде-Нгаджуи, Спайич, Цао Юнцзин, Гуга Родригеш, Дауан, Сержиньо, Ван Ган, Чжан Юйнин, Фабиу Абреу
Запасные: Фэн Босюань, Фань Шуанцзе, Мухмет, Ян Лиюй, Фан Хао, Ван Цзымин, Аббас, Ли Лэй, Ruiyue Li, Чи Чжунго, Чжан Сичжэ, Линь Лянмин
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи, Манафа, Жоау Карлуш, Ян Хаоюй, У Си, Йеннарис, Гао Тяньи, Асуэ
Запасные: Амаду, Юй Ханьчао, Лю Чэнюй, Цзинь Шунькай, Qipeng Wu, Ван Хайцзянь, Сюй Хаоян, Бао Ясюн, Ян Цзэсян, Ай Ди, Хань Цзявэнь, Ван Шилун
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoБэйцзин Гоань
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
результаты
logoКике Сетьен
logoЛуис Асуэ
logoУ Си
logoГуга Родригеш
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