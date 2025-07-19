Защитник «Реала» Каррерас о Марсело и Роберто Карлосе: «Они для меня эталон – вдохновляли на протяжении многих лет»
Альваро Каррерас заявил, что равняется на экс-реаловцев Марсело и Роберто Карлоса.
На днях «Мадрид» вернул 22-летнего испанца из «Бенфики» за 50 млн евро.
«Могу сказать, что они оба вдохновляли меня на протяжении многих лет. Я был здесь три года и мог видеть игру Марсело вживую, и это было наслаждением.
А ранее здесь играл Роберто Карлос, и это было здорово. Они оба для меня эталон», – сказал левый защитник «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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