Защитник «Реала» Каррерас о Марсело и Роберто Карлосе: «Они для меня эталон – вдохновляли на протяжении многих лет»

Альваро Каррерас заявил, что равняется на экс-реаловцев Марсело и Роберто Карлоса.

На днях «Мадрид » вернул 22-летнего испанца из «Бенфики» за 50 млн евро.

«Могу сказать, что они оба вдохновляли меня на протяжении многих лет. Я был здесь три года и мог видеть игру Марсело вживую, и это было наслаждением.

А ранее здесь играл Роберто Карлос , и это было здорово. Они оба для меня эталон», – сказал левый защитник «Реала».