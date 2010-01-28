«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55+25 млн евро

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в .

Клубы согласовали трансфер 25-летнего хавбека за 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает Record.

По данным Correio da Manhã, 10 миллионов бонусов «Спортинг» получит, если игрок проведет за «МЮ» 20 матчей и забьет 15 мячей.

TVI24 утверждает, что лиссабонский клуб также получит 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что Фернандеш в «Юнайтед» будет получать 130 тысяч фунтов за неделю.

Полузащитник в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 7 передач в 17 матчах чемпионата Португалии.