«МЮ» выплатит «Спортингу» 55+25 млн евро и 10% от суммы перепродажи Бруну Фернандеша

«Спортинг» сообщил о деталях трансфера полузащитника Бруну Фернандеша в .

За 25-летнего хавбека лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи игрока.

Еще 25 миллионов евро «МЮ» может заплатить в качестве бонусов:

– 5 млн за выполнение условий, связанных с игрой Бруну Фернандеша, говорилось о 20 матчах и 15 голах;

– 5 млн за выполнение условий, связанных с выступлением клуба из Манчестера в Лиге чемпионов;

– 15 млн за индивидуальные награды игрока.

Кроме того, клубы совместно выплатят в общей сложности 5,5 млн евро за услуги посредников, задействованных при трансфере, часть денег пойдет на отчисления третьим клубам за воспитание игрока.

Ранее сообщалось, что Фернандеш в «Юнайтед» будет получать 130 тысяч фунтов за неделю.

Полузащитник в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 7 передач в 17 матчах чемпионата Португалии.

Бруну Фернандеш (наконец-то) переходит в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда