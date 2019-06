Гол Месси «Ливерпулю» со штрафного – лучший по версии болельщиков в ЛЧ-18/19

Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.

Им признан мяч, забитый форвардом «Барселоны» в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинале (3:0).

В топ-4 вошли голы (в игре с «Манчестер Юнайтед»), Арьена Роббена («Бенфике») и Ивана Ракитича («Тоттенхэму»).

Ранее УЕФА назвал десятку лучших голов турнира, поставив на первое место мяч Роналду.

