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Гол Месси «Ливерпулю» со штрафного – лучший по версии болельщиков в ЛЧ-18/19

Теги Бавария Криштиану Роналду Арьен Роббен Ливерпуль Ювентус бундеслига Германия Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов рейтинги Иван Ракитич Футбол

Болельщики выбрали лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.

Им признан мяч, забитый форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в ворота «Ливерпуля» со штрафного в первом полуфинале (3:0).

В топ-4 вошли голы Криштиану Роналду (в игре с «Манчестер Юнайтед»), Арьена Роббена («Бенфике») и Ивана Ракитича («Тоттенхэму»).

Ранее УЕФА назвал десятку лучших голов турнира, поставив на первое место мяч Роналду.

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