  • «Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами активной работы в году. Брэди не очень хорошо разбирается в теме». Руни о недовольстве Тома его работой в «Бирмингеме»
Уэйн Руни ответил на критику Тома Брэди.

Семикратный победитель Супербоула стал миноритарным владельцем «Бирмингема» в августе 2023 года.

В своем документальном фильме, рассказывающем о частичном владении клубом, Брэди заявил, что «немного обеспокоен трудовой этикой главного тренера команды» Уэйна Руни после визита на тренировочную базу в ноябре 2023 года.

«Думаю, Том приходил всего один раз – и это было накануне матча, когда нагрузка немного легче. И, по-моему, он не очень хорошо разбирается в футболе. Но то, что он точно понимает, – он сам очень трудолюбивый человек, это мы знаем.

Футбол – это не НФЛ с ее тремя месяцами активной работы в году. Игрокам тоже нужен отдых, так что, думаю, он очень несправедливо высказался и изобразил ситуацию», – сказал Руни в своем подкасте на BBC. 

Экс-форвард «МЮ» был отправлен в отставку в январе 2024 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sun
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
logoБирмингем
logoТом Брэди
