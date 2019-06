Ван Дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19.

В списке из 20 футболистов больше всего представителей (6 игроков), «Аякса» (5) и «Тоттенхэма» (3).

Команда сезона: Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум, Садьо Мане (все – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес, Хаким Зиеш, Душан Тадич (все – «Аякс»), Ян Вертонген, Мусса Сиссоко, Лукас Моура (все – «Тоттенхэм»), Кевин де Брюйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Марк-Андре тер Стеген, (оба – «Барселона»), Танги Ндомбеле («Лион») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Вчера в финале турнира в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

