Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-18/19

Наблюдатели УЕФА назвали десятку лучших голов сезона в Лиге чемпионов.

1. Криштиану Роналду («Ювентус» – ) – четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси ( – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

3. Садьо Мане («Бавария» – ) – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич ( – ) – второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане ( – «Хоффенхайм») – шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе («Манчестер Юнайтед» – «Пари Сен-Жермен») – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» – ) – четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле («Барселона» – «Тоттенхэм») – шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо («Барселона» – «Манчестер Юнайтед») – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019

10. Луис Суарес («Барселона» – ) – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

В комиссию технических наблюдателей входят: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Гол Криштиану Роналду признан лучшим в ЛЧ во второй раз подряд.

Остальные голы можно посмотреть, пройдя по ссылке.