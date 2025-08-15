  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исак не включен в заявку «Ньюкасла» на матч с «Астон Виллой». Хау заявил: «Хочу, чтобы он играл, но подробности наших разговоров не разглашу»
11

Исак не включен в заявку «Ньюкасла» на матч с «Астон Виллой». Хау заявил: «Хочу, чтобы он играл, но подробности наших разговоров не разглашу»

Александер Исак не сыграет в первом матче сезона за «Ньюкасл».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, шведский форвард не вошел в заявку клуба на матч с «Астон Виллой» в 1-м туре АПЛ, который пройдет в субботу. Ранее сообщалось, что Исак, рассчитывающий перейти в «Ливерпуль», отказывается тренироваться с «Ньюкаслом». Клуб начнет штрафовать игрока в случае пропуска матчей. 

– Никаких изменений нет. Весь мой фокус – на завтрашнем матче с «Астон Виллой». Ситуация с Исаком уже давно понятна, и так все и продолжится. У меня с ним отличные отношения, ведь такое взаимопонимание нужно с каждым игроком. Мне приходится очень тесно работать с футболистом ради его же блага, стараясь помочь ему прогрессировать.

Я всегда хочу быть рядом и поддерживать его. Не думаю, что Исак добился бы того же без этого, без помощи его товарищей по команде, болельщиков – он это понимает, он умный человек.

Сыграет ли Исак завтра? 

– Я хочу, чтобы он играл, тренировался, но подробности наших разговоров не разглашу, – передает слова главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау BBC. 

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12825 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoАлександер Исак
logoЭдди Хау
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руни об Исаке: «Если он перейдет в «Ливерпуль», их будет не остановить, хотя я уже считаю их фаворитами АПЛ. Для «Ньюкасла» его уход станет огромным ударом»
8вчера, 14:12
Батт об Исаке: «Его поведение отвратительно и эгоистично, все зашло слишком далеко. «Ньюкасл» дал ему возможность стать суперзвездой, изменил его жизнь»
80вчера, 13:27
Главные новости
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
2911 минут назад
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Георгич хочет команду, играющую в современный футбол. В «Ростове» побед не было, но дорогого стоит то, что о нас говорили с уважением»
420 минут назад
Бакаев не советует Батракову переходить в «Зенит»: «Вижу его в топовом европейском чемпионате. Глушенкову трудно себя проявить – у команды своеобразный стиль футбола»
835 минут назад
Кьеллини назвал Роналду игроком, у которого больше всего учился, Ибрагимовича – самым сильным нападающим, с которым пересекался
841 минуту назад
Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»
847 минут назад
Начинающие специалисты, откликайтесь на вакансию финансового менеджера. Ждем только вас!
56 минут назадВакансия
«Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Нкунку. Вингер хочет к мюнхенцам
16сегодня, 10:55
Флик о незарегистрированных игроках «Барселоны»: «Ситуация не слишком радует, но я доверяю клубу. В прошлом сезоне было так же»
17сегодня, 10:45
«Планируем игнорировать бредни». Медведев о том, что сотрудники «Зенита» платят за еду на базе, и о ситуации с показом церемонии открытия матча со «Спартаком»
55сегодня, 10:35
Чистяков назначен на матч «Спартак» – «Зенит» в 5-м туре РПЛ, Левников – на игру «Динамо» и ЦСКА
45сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Руни о недовольстве Тома Брэди его «трудовой этикой» в «Бирмингеме»: «Он не очень хорошо разбирается в футболе. Это не НФЛ с ее тремя месяцами активной работы в году»
16 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
сегодня, 10:54
Лига 1 стартует! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» сыграет в субботу, «ПСЖ» – в воскресенье
2сегодня, 10:05
«Пари НН» представил мятную форму со светящимися элементами: «Цвет – символ свежести, развития и новой игровой философии при Шпилевском»
7сегодня, 09:47Фото
«Ноттингем» за 37 млн фунтов покупает 21-летнего Хатчинсона из «Ипсвича». Хавбек набрал 3+2 в прошлом сезоне АПЛ
13сегодня, 09:36
ЭСК поддержала отмену гола «Краснодара» «Оренбургу» и удаление Майга в матче «Ростов» – «Пари НН»
7сегодня, 09:35
«Лейпциг» за 20+5 млн евро подписал форварда «Гезтепе» Ромуло. Контракт – до 2030 года
10сегодня, 09:23
«Латина» представила форму с крылатым львом Святого Марка и обращением к евангелисту: «Pax tibi Marce – evangelista meus»
1сегодня, 09:17Фото
Лапочкин об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Это не могло быть за физическое воздействие, за такое дают прямую красную. Вторая желтая показана за неспортивные действия, возможно»
18сегодня, 08:56
«Васко да Гама» договорился о покупке Куэсты за 6-7 млн евро. «Спартак» интересовался защитником «Галатасарая» (Fotomac)
1сегодня, 08:50