Исак не включен в заявку «Ньюкасла» на матч с «Астон Виллой». Хау заявил: «Хочу, чтобы он играл, но подробности наших разговоров не разглашу»

Александер Исак не сыграет в первом матче сезона за «Ньюкасл».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, шведский форвард не вошел в заявку клуба на матч с «Астон Виллой» в 1-м туре АПЛ , который пройдет в субботу. Ранее сообщалось , что Исак, рассчитывающий перейти в «Ливерпуль », отказывается тренироваться с «Ньюкаслом ». Клуб начнет штрафовать игрока в случае пропуска матчей.

– Никаких изменений нет. Весь мой фокус – на завтрашнем матче с «Астон Виллой ». Ситуация с Исаком уже давно понятна, и так все и продолжится. У меня с ним отличные отношения, ведь такое взаимопонимание нужно с каждым игроком. Мне приходится очень тесно работать с футболистом ради его же блага, стараясь помочь ему прогрессировать.

Я всегда хочу быть рядом и поддерживать его. Не думаю, что Исак добился бы того же без этого, без помощи его товарищей по команде, болельщиков – он это понимает, он умный человек.

– Сыграет ли Исак завтра?

– Я хочу, чтобы он играл, тренировался, но подробности наших разговоров не разглашу, – передает слова главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау BBC.