Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

Нападающий «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19.

31-летний аргентинец, забив 12 голов в 10 матчах, обогнал Роберта Левандовского из «Баварии» (8 голов в 8 матчах).

Месси прервал в турнире гегемонию форварда , выступающего за «Ювентус».

Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, когда играл за «Реал». В сезоне-2014/15 он разделил это звание с Месси и Неймаром – все забили по 10 голов.

Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.

По общему числу побед в гонке бомбардиров турнира Роналду впереди – семь против шести.