Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2018/19.
31-летний аргентинец, забив 12 голов в 10 матчах, обогнал Роберта Левандовского из «Баварии» (8 голов в 8 матчах).
Месси прервал в турнире гегемонию форварда Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус».
Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, когда играл за «Реал». В сезоне-2014/15 он разделил это звание с Месси и Неймаром – все забили по 10 голов.
Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
По общему числу побед в гонке бомбардиров турнира Роналду впереди – семь против шести.