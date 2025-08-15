Мареска о травме Колуилла: «Челси» нужен новый центральный защитник. У нас фантастический состав, но клуб знает, что я думаю»

Энцо Мареска заявил, что «Челси» нужен еще один центральный защитник.

Защитник лондонцев Ливай Колуилл ранее получил повреждение передней крестообразной связки.

«Вы знаете, насколько важен был Ливай для нас в прошлом сезоне с учетом того, как мы хотим играть.

Мы много раз говорили, что способны создавать моменты и правильно атаковать, если умеем правильно строить атаки. Ливай играл огромную роль в построении наших атак в начальной фазе, но сейчас он выбыл [из-за травмы].

Мы пытаемся найти решение внутри клуба, но клуб прекрасно знает, что я думаю. Посмотрим, что из этого выйдет.

Думаю, что нам нужен центральный защитник. Мы ищем внутреннее решение, но, как я уже сказал, клуб прекрасно знает, что я думаю.

У нас фантастический состав. Мы довольны составом. Но мы много раз говорили, что когда трансферное окно открыто, произойти может все что угодно», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.