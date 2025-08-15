«Акрон» отдал вратаря Волкова в аренду «Родине». Он рекордсмен клуба по количеству матчей

«Акрон» отдал в аренду Сергея Волкова.

30-летний вратарь проведет сезон в «Родине ».

Волков является рекордсменом «Акрона » по количеству сыгранных матчей (202). Он выступал за тольяттинский клуб с момента основания в 2018 году.