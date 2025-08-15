«Пари НН» представил мятную форму со светящимися элементами: «Цвет – символ свежести, развития и новой игровой философии при Шпилевском»
«Дизайн новой формы «Пари НН» воплощает главную идею – движение вперед. Мятный цвет, сочетающийся с цветами стратегического партнера клуба, становится не просто элементом стиля, но и символом свежести, динамичности, постоянного развития и новой игровой философии «Пари НН», которая появилась при главном тренере Алексее Шпилевском.
Технологическое новшество формы заключается в том, что логотип и другие элементы обладают свойством люминесценции. Подобно дорожным знакам и системам ночной навигации, элементы светятся в темноте, становясь ярким ориентиром на поле. Эта особенность делает форму визуально привлекательной и раскрывает смысл: «Свет – это движение», – говорится на сайте «Пари НН».
Релиз формы и ролика с ее презентацией приурочен к 16 августа – дню рождения Нижнего Новгорода.
Фото: t.me/fcparinn