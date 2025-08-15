«Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Нкунку. Вингер хочет к мюнхенцам

Кристофер Нкунку может перейти из «Челси» в «Баварию».

Мюнхенский клуб начал переговоры с лондонцами о переходе 27-летнего вингера. Сам футболист выразил желание присоединиться к «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберга. «Челси » настаивает на продаже игрока, а «Бавария » рассматривает возможность аренды. Соглашение между сторонами еще не достигнуто, но отмечается, что спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль серьезно относится к переговорам.