Смоллинг рукой разбил нос Месси и не получил карточку

Защитник Крис Смоллинг разбил нос форварду «Барселоны» Лионелю Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1, перерыв).

Англичанин нанес повреждение аргентинцу на 30-й минуте встречи, попав сопернику в лицо рукой.

Главный судья матча итальянец не показал желтую карточку Смоллингу.

Месси вернулся на поле после того, как врачи каталонцев оказали ему помощь.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также доступна текстовая трансляция.

The end result of Chris Smalling’s challenge on Leo Messi.#MUNFCB #UCL #OptusSport pic.twitter.com/IL9anxn1Tw