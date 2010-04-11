Смоллинг рукой разбил нос Месси и не получил карточку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг разбил нос форварду «Барселоны» Лионелю Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1, перерыв).
Англичанин нанес повреждение аргентинцу на 30-й минуте встречи, попав сопернику в лицо рукой.
Главный судья матча итальянец Джанлука Рокки не показал желтую карточку Смоллингу.
Месси вернулся на поле после того, как врачи каталонцев оказали ему помощь.
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The end result of Chris Smalling’s challenge on Leo Messi.#MUNFCB #UCL #OptusSport pic.twitter.com/IL9anxn1Tw— Optus Sport (@OptusSport) 10 апреля 2019 г.
Сэр Алекс придумал, как остановить Месси. Сульшер даже может этим воспользоваться