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    Смоллинг рукой разбил нос Месси и не получил карточку

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Лига чемпионов Джанлука Рокки Крис Смоллинг Футбол

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг разбил нос форварду «Барселоны» Лионелю Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1, перерыв).

    Англичанин нанес повреждение аргентинцу на 30-й минуте встречи, попав сопернику в лицо рукой.

    Главный судья матча итальянец Джанлука Рокки не показал желтую карточку Смоллингу.

    Месси вернулся на поле после того, как врачи каталонцев оказали ему помощь.

    На Sports.ru можно посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также доступна текстовая трансляция.

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