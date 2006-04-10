Автогол Шоу принес «Барселоне» победу над «МЮ» в гостях – 1:0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Барселоне» (0:1).
Единственный гол был забит на 12-й минуте – защитник англичан Люк Шоу отправил мяч в свои ворота.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также была доступна текстовая трансляция.
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 0:1 – 12, автогол Шоу.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.