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    Автогол Шоу принес «Барселоне» победу над «МЮ» в гостях – 1:0

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лига чемпионов Футбол

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Барселоне» (0:1).

    Единственный гол был забит на 12-й минуте – защитник англичан Люк Шоу отправил мяч в свои ворота.

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также была доступна текстовая трансляция.

    Манчестер Юнайтед Англия – Барселона Испания 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    10 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 12, автогол Шоу.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

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