Автогол Шоу принес «Барселоне» победу над «МЮ» в гостях – 1:0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле уступил «Барселоне» (0:1).

Единственный гол был забит на 12-й минуте – защитник англичан Люк Шоу отправил мяч в свои ворота.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также была доступна текстовая трансляция.

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