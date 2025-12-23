  • Спортс
  • Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»
Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»

Янченков предположил, почему парное катание убрали из юношеской Олимпиады.

Бронзовый призер чемпионата России-2026 в парном катании Матвей Янченков, выступающий с Екатериной Чикмаревой, предположил, почему парное катание убрали из программы юношеской Олимпиады.

– Вы следите за международными соревнованиями?

– Очень редко. Я посмотрел только выступление пар на финале Гран-при. Мы болеем за грузинскую пару Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы.

– Вы уже видите, что тенденции меняются в отношении россиян. Не думали о потенциальном возвращении на международную арену?

– Мы очень надеемся и ждем, что это скоро произойдет. А как это будет, я не знаю. Очень хочется уже вернуться.

– Недавно МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года. Понятно, что вы уже катаетесь на взрослом уровне, но подобные решения говорят об определенной тенденции. Как вы к этому относитесь?

– Можно только предположить. На последней юношеской Олимпиаде катались очень травмоопасные ребята. Возможно, это повлияло на замену на синхронное катание. Потому что на это, правда, было страшно смотреть, – сказал Янченков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт день за днем
