6

Екатерина Чикмарева: «Четверной выброс Бойковой – это какой-то шок. Я бы не рискнула зайти на этот элемент»

Чикмарева призналась, что не рискнула бы делать четверной выброс.

Бронзовые призеры чемпионата России-2026 в парном катании Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков оценили четверной выброс Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

– Планируете ли вы усложнять свои программы? Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне успешно демонстрируют четверной выброс.

Чикмарева: Не знаю, я смотрю на Сашу (Бойкову), как она делает этот четверной выброс. Для меня это какой-то шок. Он у нее очень хороший, красивый. Наверно, я бы не рискнула зайти на этот элемент.

Янченков: Если будем физически готовы, то, конечно, будем стараться, потому что фигурное катание не стоит на месте, у тех же юниоров. Посмотрим, как будет, так и будет.

– Екатерина, у вас была серьезная травма. Беспокоят ли какие-то последствия?

Чикмарева: Все прошло, ничего не беспокоит уже.

– По вашему мнению, насколько реально выйти на один уровень и конкурировать с Бойковой – Козловским и Мишиной – Галлямовым?

Чикмарева: Все реально. Нужно просто чисто катать короткую и произвольную программы, – рассказали фигуристы.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт день за днем
пары
logoАлександра Бойкова
logoЕкатерина Чикмарева
logoДмитрий Козловский
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
logoМатвей Янченков
logoАнастасия Мишина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России
вчера, 19:55
Ирина Роднина: «Бойкова и Козловский более дерзкие в элементах, в подходе к катанию, чем Мишина и Галлямов»
вчера, 17:18
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
вчера, 06:58Подкасты
Главные новости
Сихарулидзе о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Поддерживаю их стремление выкатать этот невероятно сложный контент»
3 минуты назад
Сихарулидзе о российских танцах на льду: «Нашей задачей было поднять уровень конкуренции, и нам это удается»
8 минут назад
Антон Сихарулидзе: «Мишина и Галлямов – мощная пара мирового уровня. Думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии»
13 минут назад
Сихарулидзе о переходе Костылевой к Федченко: «Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна»
20 минут назад
Янченков об исключении парного катания из юношеской Олимпиады: «В прошлый раз там катались очень травмоопасные ребята. Было страшно смотреть»
28 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
вчера, 06:58Подкасты
Тутберидзе о чемпионате России: «Наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед»
вчера, 20:47
Мама Костылевой об участии дочери в шоу Плющенко: «С утра позвонил Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Лена хотела выступить, ей самой нравится»
вчера, 20:35
Садкова о 14-м месте на чемпионате России: «Полностью беру на себя ответственность за результат. Я знаю, что смогу пройти через это»
вчера, 20:26
Адам Сяо Хим Фа снялся с чемпионата Европы
вчера, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03