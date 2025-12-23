Екатерина Чикмарева: «Четверной выброс Бойковой – это какой-то шок. Я бы не рискнула зайти на этот элемент»

Чикмарева призналась, что не рискнула бы делать четверной выброс.

Бронзовые призеры чемпионата России-2026 в парном катании Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков оценили четверной выброс Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

– Планируете ли вы усложнять свои программы? Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне успешно демонстрируют четверной выброс.

Чикмарева: Не знаю, я смотрю на Сашу (Бойкову), как она делает этот четверной выброс. Для меня это какой-то шок. Он у нее очень хороший, красивый. Наверно, я бы не рискнула зайти на этот элемент.

Янченков: Если будем физически готовы, то, конечно, будем стараться, потому что фигурное катание не стоит на месте, у тех же юниоров. Посмотрим, как будет, так и будет.

– Екатерина, у вас была серьезная травма. Беспокоят ли какие-то последствия?

Чикмарева: Все прошло, ничего не беспокоит уже.

– По вашему мнению, насколько реально выйти на один уровень и конкурировать с Бойковой – Козловским и Мишиной – Галлямовым?

Чикмарева: Все реально. Нужно просто чисто катать короткую и произвольную программы, – рассказали фигуристы.