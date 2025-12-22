Адам Сяо Хим Фа снялся с чемпионата Европы
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа снялся с чемпионата Европы.
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа не выступит на чемпионате Европы.
Турнир пройдет в Шеффилде с 13 по 18 января.
Двукратный чемпион Европы Сяо Хим Фа значится как третий запасной в заявке сборной Франции на сайте ISU. Основные спортсмены – Кевин Аймоз и Франсуа Пито.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости