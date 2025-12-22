  • Спортс
Мама Костылевой об участии дочери в шоу Плющенко: «С утра позвонил Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Лена хотела выступить, ей самой нравится»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Котсылевой, прокомментировала участие дочери в шоу Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что чемпионка России среди юниорок перешла из академии Плющенко в группу Софьи Федченко.

Сегодня Плющенко сообщил, что Костылева будет выступать в шоу «Спящая красавица» в Москве с 5 по 9 января.

«С утра позвонил [хореограф] Никита Михайлов и попросил выйти на шоу. Мы сказали, что согласны. Лена хотела выступить, ей самой нравится.

Как тренировки? Сегодня прыгнула четверной сальхов несколько раз, но нога пока болит. Лена тренируется, пока ей очень тяжело. У Софьи Федченко живет в отдельной комнате», – сказала Ирина Костылева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
