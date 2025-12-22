Садкова о 14-м месте на чемпионате России: «Полностью беру на себя ответственность за результат. Я знаю, что смогу пройти через это»
Фигуристка Дарья Садкова подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она стала 14-й.
«Этим постом мне хочется выразить огромную благодарность каждому, кто сейчас со мной, каждому, кто сказал или написал теплые слова.
В первую очередь – спасибо моему тренерскому штабу. Я благодарна судьбе за то, что моими наставниками являются именно эти люди. Мы проходим общий путь, разделяем как радостные, так и грустные моменты. Спасибо вам за то, что были рядом и сейчас. Давайте продолжать работать и совершенствоваться вместе. Со своей стороны я приложу для этого все усилия.
Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего турнира и во время проката произвольной программы. Я все слышала. Я все читаю. То, что вы остаетесь со мной после таких падений и по-прежнему любите мое катание, – уже моя личная победа. Впредь постараюсь радовать вас хорошими прокатами.
Спасибо всем друзьям, спортсменам и близким, которые подошли, крепко обняли и напомнили, что такие ситуации в жизни бывают и случаются не просто так, а для того, чтобы сделать нас сильнее.
Отдельное спасибо людям, которые являются для меня примером и смогли подобрать нужные слова в нужный момент.
Спасибо Федерации фигурного катания за этот праздник спорта, где, как и всегда, все было на высшем уровне. Для меня честь выступать на таких невероятных соревнованиях.
Кажется, это самый искренний, откровенный и честный текст, который я когда-либо выкладывала. Но по-другому написать его не получилось – иначе эта страница осталась бы недописанной, а этап непройденным. В жизни так случается, к сожалению или к счастью.
Я полностью беру на себя ответственность за тот результат, который имею. И теперь можно смело идти дальше, в новый этап, где я буду сильнее – как морально, так и физически. Обещаю.
Я знаю, что смогу пройти через это, потому что у самурая есть только путь.
Со мной рядом много людей, а это – самое главное. Очень люблю и ценю всех вышеперечисленных ❤️
Ваш Садок», – написала Садкова.