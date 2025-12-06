⚡ Финал Гран-при. Малинин победил с преимуществом в 30 баллов, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й

Американец Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при.

Американский фигурист Илья Малинин победил в финале Гран-при в Нагое, исполнив произвольной программе семь четверных прыжков.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Нагоя, Япония

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) – 332,29

2. Юма Кагияма (Япония) – 302,41

3. Шун Сато (Япония) – 292,08

4. Даниэль Грассль (Италия) – 288,72

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 258,64

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 242,19

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) – 238,24

2. Даниэль Грассль (Италия) - 194,72

3. Шун Сато (Япония) – 194,02

4. Юма Кагияма (Япония) – 193,64

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 180,15

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 170,89

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон