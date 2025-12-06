⚡ Финал Гран-при. Малинин победил с преимуществом в 30 баллов, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й
Американский фигурист Илья Малинин победил в финале Гран-при в Нагое, исполнив произвольной программе семь четверных прыжков.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) – 332,29
2. Юма Кагияма (Япония) – 302,41
3. Шун Сато (Япония) – 292,08
4. Даниэль Грассль (Италия) – 288,72
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 258,64
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 242,19
Произвольная программа
1. Илья Малинин (США) – 238,24
2. Даниэль Грассль (Италия) - 194,72
3. Шун Сато (Япония) – 194,02
4. Юма Кагияма (Япония) – 193,64
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 180,15
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 170,89
