Тутберидзе о чемпионате России: «Наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед»
Тутберидзе о чемпионате России: наша команда испытала весь спектр чувств.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.
«Завершился столь эмоциональный чемпионат страны, на котором наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед. Пусть каждый сделает выводы, как работать дальше, чтобы соревнования приносили только положительные эмоции.
А мы нашей тренерской командой поддержим и поможем двигаться к поставленной задаче. Верю, что если не взирая на препятствия, двигаться к цели, то нет ничего невозможного», – написала Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Этери Тутберидзе
