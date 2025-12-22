8

Тутберидзе о чемпионате России: «Наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Завершился столь эмоциональный чемпионат страны, на котором наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед. Пусть каждый сделает выводы, как работать дальше, чтобы соревнования приносили только положительные эмоции.

А мы нашей тренерской командой поддержим и поможем двигаться к поставленной задаче. Верю, что если не взирая на препятствия, двигаться к цели, то нет ничего невозможного», – написала Тутберидзе.

