Тутберидзе о чемпионате России: «Наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед»

Тутберидзе о чемпионате России: наша команда испытала весь спектр чувств.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Завершился столь эмоциональный чемпионат страны, на котором наша команда испытала весь спектр чувств от неудач до побед. Пусть каждый сделает выводы, как работать дальше, чтобы соревнования приносили только положительные эмоции.

А мы нашей тренерской командой поддержим и поможем двигаться к поставленной задаче. Верю, что если не взирая на препятствия, двигаться к цели, то нет ничего невозможного», – написала Тутберидзе.