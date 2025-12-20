Захарова о бронзе чемпионата России: «Не ожидала попадания в медали. Сезон сложился лучше, чем я ожидала»

Фигуристка Мария Захарова: сезон сложился лучше, чем я ожидала.

Российская фигуристка Мария Захарова призналась, что не ожидала попадания в тройку призеров на чемпионате страны.

Захарова заняла 3-е место, набрав 217,73 балла по сумме двух программ. В произвольной программе она прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп и сольный квад-тулуп.

«Не ожидала попадания в медали. Сезон сложился лучше, чем я ожидала. Вообще планировала исполнять только один тулуп, но он стала получаться хорошо, и получились сразу два. Восстанавливать ультра-си было не очень сложно», – сказала фигуристка.