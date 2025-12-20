Дарья Садкова: «Худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как»

Дарья Садкова назвала чемпионат России-2026 худшим стартом в карьере.

Фигуристка Дарья Садкова назвала чемпионат России-2026 худшим стартом в своей спортивной карьере.

Садкова заняла 14-е место, набрав 188,11 балла по итогам двух программ.

«Сложно сказать, что помешало. Мы с тренерами поговорили, пришли к выводу, что после первого падения я как будто выключилась полностью и не смогла собраться на остальные элементы.

Говоря про сложности при подготовке – после этапа в Омске я подвернула ногу и несколько дней не каталась. Не думаю, что причина в этом, тренировки проходили нормально. Сказала тренерам, что на тренировках я так не катала.

Наверное, это худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как. Это тяжело, когда такие выступления складываются на главном соревновании в сезоне. Есть ощущение, что я всех подвела и себя в первую очередь. Нужно работать дальше для того, чтобы такого не повторилось», – сказала Садкова.