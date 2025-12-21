0

Алена Леонова: «Третье место Маши Захаровой – это сенсация, бронза с золотым отливом»

Леонова о чемпионате России: Захарова завоевала бронзу с золотым отливом.

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова оценила итоги женских соревнований на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян выиграла золото, Алиса Двоеглазова взяла серебро, Мария Захарова стала бронзовым призером.

«Третье место Маши Захаровой – это, во-первых сенсация. Во-вторых, призовое место было ожидаемо после ее проката. Но Маша, естественно, молодец сегодня. Считаю, более чем заслуженная для нее награда. Думаю, она сама не ожидала, эта победа достойна даже золота. Скажем так, бронза с золотым отливом, потому что сколько всего она прошла, и вот так вот выйти в начале сезона темной лошадкой, а в конце сезона быть на коне – это очень круто.

Мне кажется, это очень классное завершение соревнований. Вообще, для нее этот результат, мне кажется, она мечтать о таком не могла, когда только начинала сезон. Это для меня сегодня самое запоминающееся впечатление. Я была только на последний разминке женщин, и у меня ее прокат до сих пор перед глазами. Ее третье место – это просто невероятно.

Я не могу оценивать прокаты Алисы и Аделии, когда они выполнены не идеальным образом, потому что просто не получилось, не удалось. Что у одной, что у второй. У Двоеглазовой прокат не задался сегодня, учитывая один дедакшен. Все-таки девочки из штаба Тутберидзе всегда настраиваются на чистые прокаты, и любая помарка для них это уже неудача. Поэтому для меня оба проката неудачные.

Дашу Садкову вообще очень жалко. За Аню Фролову прямо обидно: четвертое место, но каталась тоже очень здорово. Мне Аня тоже очень понравилась», – сказала Леонова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
