Петр Гуменник: «Все медали ЧР были непростые. Но самая запоминающаяся – серебряная»

Гуменник назвал серебро ЧР-2023 самой запоминающейся для него медалью.

Петр Гуменник после победы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге рассказал, какая медаль ЧР для него самая запоминающаяся.

– Ты собрал полную коллекцию медалей чемпионатов России. Какая медаль самая сложная для тебя?

– Все были непростые. На всех прокатах я выкладывался полностью, отдавал всю энергию. Но самая запоминающаяся, наверное, все-таки серебряная (на чемпионате России 2023 года).

Помню, мы общались (обращается к Транькову) после соревнований, я был расстроен, что у нас с Женей (Семененко) были одинаковые баллы, но я все-таки стал вторым. Но ты, Макс, сказал: не переживай, через какое-то время расстройство пройдет, а тот уникальный случай останется в памяти, и он будет скорее даже радовать. И так и произошло, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.