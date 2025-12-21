Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде Гуменник мог бы бороться за все места, кроме первого. С Малининым сегодня никто не может сравниться»

Тарасова: Гуменник на Олимпиаде мог бы бороться за все места, кроме первого.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила шансы Петра Гуменника на медали Олимпийских игр.

Гуменник одержал победу на чемпионате России-2026. В феврале фигурист примет участие в Олимпиаде в Милане.

«У Петра Гуменника прекрасная форма. Он сделал в конце маленькую ошибку, которая в принципе и не ошибка.

Шансы Гуменника на Олимпиаде ? Сегодня с Ильей Малининым никто не может сравниться. Так что Петя мог бы бороться за все остальные места, кроме первого», – сказала Тарасова.

Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд