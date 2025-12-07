  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
61

Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами

Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейт выступили с показательными в финале Гран-при.

7 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Нагое прошли показательные выступления.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Нагоя, Япония

Показательные выступления

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Рио Наката (Япония)

2. Ким Ю Сон и Ким Ю Чжэ (Южная Корея)

3. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

4. Шун Сато (Япония)

5. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)

6. Моне Чиба (Япония)

7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

9. Карин Миязаки (Япония)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

12. Эмбер Гленн (США)

13. Мин Гю Со (Южная Корея)

14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Второе отделение

15. Рику Сакума (Япония)

16. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

17. Мао Шимада (Япония)

18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

19. Ами Накаи (Япония)

20. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

21. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

22. Каори Сакамото (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Алиса Лью (США)

25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

26. Илья Малинин (США)

27. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
пары
танцы на льду
мужское катание
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoГран-при
женское катание
logoРюичи Кихара
logoЮма Кагияма
Хана Мария Абоян
logoЭллисон Рид
Никколо Мачии
logoДаниэль Грассль
сборная Грузии
logoЛайла Фир
logoРику Миура
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoПайпер Гиллес
logoНикита Володин
logoМинерва Фабьен Хазе
logoсборная Франции
Ким Ю Сон
Мао Шимада
Даниил Веселухин
logoАлиса Лью
logoАнастасия Метелкина
logoСара Конти
logoсборная Канады
logoсборная Германии
logoсборная Великобритании
logoсборная Китая
logoЭван Бейтс
logoКаори Сакамото
logoсборная Японии
logoсборная Южной Кореи
logoЛьюис Гибсон
logoИлья Малинин
Мин Гю Со
Чжан Ивэнь
logoГийом Сизерон
logoМоне Чиба
logoЭмбер Гленн
Шун Сато
logoЛука Берулава
logoЛоранс Фурнье-Бодри
Ким Ю Чжэ
logoсборная Литвы
Рио Наката
logoАдам Сяо Хим Фа
logoСаулюс Амбрулевичюс
Го Жуй
logoАми Накаи
logoМэдисон Чок
logoсборная США
logoПоль Пуарье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Финал Гран-при. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и
6 декабря, 09:40
⛸️ Финал Гран-при. Миура и Кихара победили, Конти и Мачии – 2-е, Хазе и Володин – 3-и
5 декабря, 11:43
⚡ Финал Гран-при. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
4 декабря, 13:15
Главные новости
Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин, Соловьев, Строганов, Даниелян, Пузанов выступят с произвольными программами
вчера, 21:17
Кубок сильнейших спортсменов. Гущина, Сафонова, Елисова, Фурсова выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 21:15
Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов, Гусева и Овчинников выступят с произвольными программами
вчера, 21:12
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Докукина, Корчажникова, Заикина, Маскайкина, Вагина, Павликова представят короткие программы
вчера, 21:09
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
вчера, 20:59
ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»
вчера, 20:48
«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов
вчера, 20:35Видео
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: семь (!) квадов Малинина и две старые программы Лью. Итоги финала Гран-при
вчера, 18:44
Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»
вчера, 17:24
Губерниев о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»: «Алина не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02