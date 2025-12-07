Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами

Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейт выступили с показательными в финале Гран-при.

7 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Нагое прошли показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию Нагоя, Япония Показательные выступления Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Первое отделение 1. Рио Наката (Япония) 2. Ким Ю Сон и Ким Ю Чжэ (Южная Корея) 3. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) 4. Шун Сато (Япония) 5. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) 6. Моне Чиба (Япония) 7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 9. Карин Миязаки (Япония) 10. Даниэль Грассль (Италия) 11. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 12. Эмбер Гленн (США) 13. Мин Гю Со (Южная Корея) 14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) Второе отделение 15. Рику Сакума (Япония) 16. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) 17. Мао Шимада (Япония) 18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) 19. Ами Накаи (Япония) 20. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 21. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 22. Каори Сакамото (Япония) 23. Юма Кагияма (Япония) 24. Алиса Лью (США) 25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 26. Илья Малинин (США) 27. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)