Финал Гран-при. Малинин, Лью, Сакамото, Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
7 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Нагое прошли показательные выступления.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Показательные выступления
Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Рио Наката (Япония)
2. Ким Ю Сон и Ким Ю Чжэ (Южная Корея)
3. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
4. Шун Сато (Япония)
5. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)
6. Моне Чиба (Япония)
7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
9. Карин Миязаки (Япония)
10. Даниэль Грассль (Италия)
11. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
12. Эмбер Гленн (США)
13. Мин Гю Со (Южная Корея)
14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Второе отделение
15. Рику Сакума (Япония)
16. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
17. Мао Шимада (Япония)
18. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
19. Ами Накаи (Япония)
20. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
21. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
22. Каори Сакамото (Япония)
23. Юма Кагияма (Япония)
24. Алиса Лью (США)
25. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
26. Илья Малинин (США)
27. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)