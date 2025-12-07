Елена Вайцеховская: «Главный минус Петросян в сравнении с Сакамото в том, что Каори невероятно мощна. Из всех соперниц она для Аделии наиболее опасна»

Вайцеховская назвала Сакамото самой опасной соперницей для Петросян.

Журналист Елена Вайцеховская назвала самую опасную соперницу для российской фигуристки Аделии Петросян .

«В комментариях фанатов постоянно сквозит вопрос: зачем вы сравниваете одного фигуриста с другим? Видимо, затем, что спорт – это постоянное сравнение атлетов друг с другом. Спорт вообще на этом стоит: кто лучше? А субъективный спорт – вдвойне.

В фигурном катании, например, много зависит даже от стартового протокола. Прокатал, допустим, Юма Кагияма свою короткую программу в Нагое, это было настолько мощно и самозабвенно, что фигурист вообще не воспринимался на льду маленьким. Как и Шун Сато. Илья Малинин катался после обоих, к тому же навалял в прыжках. А в произвольной оба японца оказались после Малинина. И на фоне его грандиозного выступления оба их проката стали выглядеть «мелкими».

Это я к тому, что фигуристам небольшого росточка вообще сложнее. Им приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы заполнять собой лед. И, понятное дело, кататься надо по возможности безупречно. Любая грубая ошибка сразу сводит все усилия на нет.

Та же самая история – у девочек. Главный минус Аделии Петросян в сравнении с Каори Сакамото не в том, что японка – трехкратная чемпионка мира и ей ставят запредельную вторую оценку, а в том, что Каори невероятно мощна. Она как бы подбирает под себя лед, летит по нему, завораживая скоростью. Из всех соперниц она для Аделии наиболее опасна, на мой взгляд. Потому что перебить такое впечатление не располагая подобной мощью очень и очень непросто. Особенно в тех случаях, когда два проката идут друг за другом.

Но для меня Петросян и Сакамото стоят особняком от всех прочих. На мой взгляд, обе эти фигуристки способны удивить. Аделия – сложностью, Каори – идеальностью. Когда японка в ударе, она действительно производит невероятное впечатление, которому крайне сложно не поддаться.

Что до остальных, я вообще пока не вижу, кто способен удивить по-настоящему. И менее всех, как ни странно – Алиса Лью, хоть она и выиграла в Нагое. Абсолютно правильно написала у себя в канале Полина Крутихина: от чемпионки мира и потенциальной претендентки на олимпийское золото ждешь чего-то большего. А ничего более яркого, нежели прошлогодний прокат на ЧМ, Алиса пока так и не показала», – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.