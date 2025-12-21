0

Евгений Семененко: «Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России. Собрал весь комплект медалей»

Семененко: рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России.

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление на чемпионате России-2026, где он завоевал серебряную медаль. 

В прошлом Семененко дважды побеждал на ЧР, а также становился бронзовым призером.

«Во-первых, я рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России – собрал уже весь комплект медалей. Рад, что в Питере, в «Юбилейном» на чемпионате России удалось откатать обе программы чисто, не допустив ни одной ошибки.

Если вспоминать прошлый предолимпийский чемпионат России, там была очень хорошая короткая программа. Но тогда я был еще без опыта – не знал, как действовать в тех или иных ситуациях, и перед произвольной, считаю, были допущены определенные ошибки именно в подготовке.

За три-четыре года уже можно наблюдать, что и контент усложнился, и прокаты намного чище стали. Я рад, что «Гладиатор» сейчас, можно сказать, «заиграл». Было время поработать, набрать форму, и получилось спустя годы хорошо откатать обе программы», – отметил Семененко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
