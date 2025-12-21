Петр Гуменник: «Арутюнян ставил мне технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. Сегодня четверные и правда получились хорошо»

Петр Гуменник: Арутюнян помог мне сделать прыжки более качественными.

Победитель чемпионата России-2026 Петр Гуменник рассказал о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном в США.

«Перед чемпионатом России я потренировался у Рафаэля Владимировича Арутюняна. Он ставил мне технику, дорабатывал, чтобы прыжки были более качественные. Мне кажется, сегодняшние флип, лутц и риттбергер – самые сложные четверные – получились и правда очень хорошо. Мне кажется, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились.

Мы работали так, чтобы полностью эта работа была завершена к Олимпиаде. Когда ты наполовину только что-то себе апроприировал, это может не так хорошо работать.

Сейчас в последнюю неделю я занимался в основном с Вероникой Анатольевной [Дайнеко], которая меня очень хорошо знает уже давно, знает мои особенности – физические, психологические. И она мне помогала эту технику на мена наложить, чтобы она хорошо работал вместе со мной», – сказал фигурист в эфире Первого канала.

