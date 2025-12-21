Петр Гуменник: «Думаю над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Когда старты идут подряд, я получше выступаю»

Петр Гуменник: возможно, выступаю на чемпионате Санкт-Петербурга в январе.

Чемпион России-2026 Петр Гуменник сообщил, что в январе может выступить на чемпионате Санкт-Петербурга.

В феврале Гуменник примет участие в Олимпийских играх в Милане.

«Планы еще не строил. Завтра отдохну, покатаюсь – постараюсь больше себе в удовольствие. То очень полезно так иногда покататься, хотя бы раз в месяц. А уже после Нового года уже нужно будет снова нарабатывать физическую форму, катать много программ, что, может быть, не так приятно. Наверное, наслажусь последними приятными деньками.

Я на самом деле быстро теряю форму, поэтому мне, наверное, больше недели нельзя отдыхать. Тем более у меня потом такой важный старт. Я в принципе и так свеж. Мне хочется последний этот месяц-полтора использовать, чтобы еще себя улучшить в тех моментах, в которых я еще могу.

Я планирую на главных стартах календаря этого года участвовать. Финал Гран-при России сделан чуть попозже – в марте, поэтому планирую на нем выступить.

И еще с Вероникой Анатольевной мы заметили тенденцию, что когда у меня старты идут подряд, на втором старте я получше выступаю. Поэтому думаем над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе», – сказал фигурист в эфире Первого канала.