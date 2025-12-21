Николай Угожаев: «Не жалею, что решил идти на пять четверных, был готов»

Угожаев: не жалею, что решил идти на пять четверных в произвольной.

Николай Угожаев оценил выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге (10-е место).

«Расстроен из-за риттбергера, из-за акселя. В целом рабочий прокат. Хотелось, конечно, получше. Аксель в конце подвел, на разминке не получился, в прокате не получился. Катать в последний день если и тяжелее, то совсем чуть-чуть. Привычнее, конечно, два дня подряд выступать, но без разницы. Потренировался, погулял, восстановился, ничего особенного.

Идти на пять четверных решил еще в Красноярске после этапа Гран-при, накатывал. Сразу решил тогда, что надо все делать. Не жалею, был готов. Посмотрели с тренерами, будем потом анализировать, но уже не сегодня.

Дальше по ближайшим планам финал Гран-при, надеюсь, чемпионат Санкт-Петербурга, прыжковый чемпионат, если он будет. Шоу, скоро начнутся губернаторские елки, шоу «Золушка». Не скажу, кого буду играть», – сказал Угожаев.