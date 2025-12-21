Глеб Лутфуллин: «Безумно доволен выступлением на ЧР, удалось собраться после действительно тяжелого года»

Лутфуллин: доволен выступлением на ЧР, удалось собраться после тяжелого года.

Глеб Лутфуллин подвел итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге (5-е место).

«Безумно доволен, удалось собраться после действительно тяжелого года. Собрался и откатал относительно чисто, небольшие помарочки были, но сделал четыре четверных, четверной лутц. Спокоен на душе, можно готовиться к шоу.

У Ильи Авербуха (в шоу) буду – «Снежная королева», «Щелкунчик», по городам России поедем. Пожелаю себе на Новый год дальше кайфовать по жизни и не расстраиваться, идти только вперед», – сказал Лутфуллин.