  • Татьяна Тарасова: «Это был гениальный чемпионат России. Те, кто не пускает нас на международные соревнования, лишаются многого»
Татьяна Тарасова: чемпионат России намного круче, чем чемпионат Европы.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала гениальным прошедший чемпионат России по фигурному катанию.

«Это был гениальный чемпионат России. Считаю, те, кто не пускает нас на международные соревнования, лишаются многого. Они не имеют возможность смотреть на выдающихся ребят.

Наш чемпионат намного круче, чем чемпионат Европы. Там не видали такого, что в одной стране есть столько выдающихся спортсменов, которые изумительным образом катаются со сложными программами, со всеми четверными.

Сегодня все катались потрясающе, так что для меня открытий не было. Я всех мальчиков давно вижу», – сказала Тарасова.

10 наблюдений по фигурному чемпионату России – детали изнутри

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
