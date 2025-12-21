Алиса Двоеглазова: «С большим уважением отношусь к оценкам судей и соперникам. Слезы после выступления связаны исключительно с падением с четверного тулупа»

  • Спортс
Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что с уважением относится к оценкам судей и своим соперницам.

Ранее спортсменка репостнула в тиктоке видео с критикой судейства на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Двоеглазова взяла на турнире серебро, уступив Аделии Петросян.

«Дорогие, уважаемые болельщики, спасибо вам за вашу поддержку!

Мои слезы и переживания после выступления связаны исключительно с падением с четверного тулупа, так как на тренировках он стабильно получался, и я в нем была уверена.

Я с большим уважением отношусь к оценкам судей и своим соперникам. Большое спасибо им за интересную борьбу», – написала Двоеглазова.

