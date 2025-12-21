Максим Ставиский: «Сейчас Петросян недостаточно готова. У нее огромное давление, с которым она может не справиться»
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о победе Аделии Петросян на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Аделия – молодец. Болел за нее, хочу, чтобы она представила страну на Олимпиаде в полной мощи. Сейчас она недостаточно готова. У нее огромное давление, с которым она может не справиться. Она заслуживает место, которая заняла.
Разрыв в короткой программе дал ей возможность выиграть турнир. Но в этом и есть характер, чтобы после неуспешного катания выиграть и чисто докатать программу. Не знаю, что стало причиной ошибок. Это тренеры лучше знают. Возможно, устала. Не исключено, что это следствие психологического давления», – сказал Ставиский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
