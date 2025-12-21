  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Петросян допустила ошибки на самых сложных элементах. У нее еще достаточно времени, чтобы набрать лучшую форму»
1

Илья Авербух: «Петросян допустила ошибки на самых сложных элементах. У нее еще достаточно времени, чтобы набрать лучшую форму»

Авербух: у Петросян еще достаточно времени, чтобы набрать форму к Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух оценил результаты женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян выиграла золото, Алиса Двоеглазова взяла серебро, Мария Захарова стала бронзовым призером.

«В итоговой победе Аделии Петросян мало кто сомневался. Задел перед произвольной у нее был очень большой. Здесь важно не само выступление, а то, что мы увидели сложные элементы – тот же тройной аксель в короткой.

Ошибки Аделия допустила на самых сложных элементах. У нее еще есть достаточно времени, чтобы набрать лучшую форму. Сейчас ей тяжело, возможно, сказывается летняя травма. Считаю, лучше все равно рисковать и ошибаться, но пробовать более сложные элементы в своих программах.

Мы смотрим на Аделию с прицелом на Олимпиаду. Чтобы бороться за первое место, тройной аксель необходим. Он сразу позволяет занять хорошее место после короткой программы. На мировом финале гран-при все видели, что этим элементом сейчас обладают немногие девушки.

Переживания за результат в Милане? Это спорт, в нем всегда есть место определенному волнению. Никто ничего в нашем деле заранее не гарантирует. Не буду «вангой», которая что-то колдует. Потенциал выиграть олимпийское золото у Аделии есть. Рассуждать о сценариях – дело зрителей на диване», – сказал Авербух.

«По итогам чемпионата России среди девушек очень обидно понимать, что только одна из них поедет на Олимпиаду. Уверен, Алиса Двоеглазова стала бы в Милане абсолютным событием (Двоеглазова в любом случае не смогла бы выступить на Олимпиаде-2026, так как не прошла бы возрастной ценз – Спортс’’). С нынешним прокатом, четверными она без проблем могла бы бороться за тройку на Олимпиаде. Выступление на чемпионате России у нее было замечательным, произвольную программу она вообще выиграла.

Помимо этого, меня очень восхитили квады от Марии Захаровой, невероятно красивые выступления были у Фроловой и Муравьевой. За Соню отдельно очень рад. Здорово, что под руководством Алексея Николаевича Мишина она продолжает находиться в топе нашего фигурного катания», – добавил хореограф.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoАнна Фролова
logoАделия Петросян
Мария Захарова
logoчемпионат России
logoСофья Муравьева
женское катание
logoИлья Авербух
logoАлиса Двоеглазова
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анна Погорилая: «У Петросян огромное волнение из-за ответственности. Судя по короткой программе, она в очень хорошей форме»
сегодня, 10:39
Алена Леонова: «Третье место Маши Захаровой – это сенсация, бронза с золотым отливом»
сегодня, 10:18
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
вчера, 21:32
Главные новости
Роман Савосин: «Что скрывать, был плохо готов. Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад»
8 минут назад
Губерниев – Галлямову: «В вашем возрасте можно научиться ставить режим «не беспокоить». И кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?»
14 минут назад
Максим Ставиский: «Сейчас Петросян недостаточно готова. У нее огромное давление, с которым она может не справиться»
25 минут назад
Чемпионат Японии. Сакамото и Кагияма одержали победы, Шимада и Сато – 2-е, Чиба – 3-я, Накаи – 4-я, другие результаты
46 минут назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
57 минут назадLive
«Судейство #######, нервов не осталось». Двоеглазова репостнула видео с критикой судейства на чемпионате России
сегодня, 11:43
Федченко о постах Ирины Костылевой: «Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты»
сегодня, 11:12
Михаил Коляда: «За неделю до чемпионата России у Дикиджи была травма спины. Мы отменяли тренировки»
сегодня, 11:04
Вайцеховская о переходе Костылевой: «Тренер Федченко – женщина крепкая, с казачьими корнями. На жалость и сострадание ее не возьмешь»
сегодня, 11:03
Тарасова об уходе Костылевой от Плющенко: «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30