Илья Авербух: «Петросян допустила ошибки на самых сложных элементах. У нее еще достаточно времени, чтобы набрать лучшую форму»

Авербух: у Петросян еще достаточно времени, чтобы набрать форму к Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух оценил результаты женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян выиграла золото, Алиса Двоеглазова взяла серебро, Мария Захарова стала бронзовым призером.

«В итоговой победе Аделии Петросян мало кто сомневался. Задел перед произвольной у нее был очень большой. Здесь важно не само выступление, а то, что мы увидели сложные элементы – тот же тройной аксель в короткой.

Ошибки Аделия допустила на самых сложных элементах. У нее еще есть достаточно времени, чтобы набрать лучшую форму. Сейчас ей тяжело, возможно, сказывается летняя травма. Считаю, лучше все равно рисковать и ошибаться, но пробовать более сложные элементы в своих программах.

Мы смотрим на Аделию с прицелом на Олимпиаду. Чтобы бороться за первое место, тройной аксель необходим. Он сразу позволяет занять хорошее место после короткой программы. На мировом финале гран-при все видели, что этим элементом сейчас обладают немногие девушки.

Переживания за результат в Милане? Это спорт, в нем всегда есть место определенному волнению. Никто ничего в нашем деле заранее не гарантирует. Не буду «вангой», которая что-то колдует. Потенциал выиграть олимпийское золото у Аделии есть. Рассуждать о сценариях – дело зрителей на диване», – сказал Авербух.

«По итогам чемпионата России среди девушек очень обидно понимать, что только одна из них поедет на Олимпиаду. Уверен, Алиса Двоеглазова стала бы в Милане абсолютным событием (Двоеглазова в любом случае не смогла бы выступить на Олимпиаде-2026, так как не прошла бы возрастной ценз – Спортс’’). С нынешним прокатом, четверными она без проблем могла бы бороться за тройку на Олимпиаде. Выступление на чемпионате России у нее было замечательным, произвольную программу она вообще выиграла.

Помимо этого, меня очень восхитили квады от Марии Захаровой, невероятно красивые выступления были у Фроловой и Муравьевой . За Соню отдельно очень рад. Здорово, что под руководством Алексея Николаевича Мишина она продолжает находиться в топе нашего фигурного катания», – добавил хореограф.