Анна Погорилая: «У Петросян огромное волнение из-за ответственности. Судя по короткой программе, она в очень хорошей форме»

Погорилая: у Петросян огромное волнение из-за ответственности.

Бронзовый призер ЧМ-2016 по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала результаты женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян выиграла золото, Алиса Двоеглазова взяла серебро, Мария Захарова стала бронзовым призером.

«Аделия ушла в отрыв по итогам короткой программы. Этого хватило в произвольной. Сегодня (20 декабря – Спортс’’) у нее не задались элементы ультра-си. У Аделии огромное волнение из-за ответственности. Судя по короткой программе, она в очень хорошей форме. Но бывают такие моменты, что прыжки не идут.

Также понравилась Алиса Двоеглазова , но у нее тоже не все получилось. В целом, турнир получился сумбурным. Маруся Захарова молодец. Безумно рада, что она в медалях. Приятно, что она вырвала третье место», – сказала Погорилая.