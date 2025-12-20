«Это результат наших крови и пота». Чикмарева и Янченков о бронзе на чемпионате России

Чикмарева и Янченков назвали бронзу чемпионата России результатом своей работы.

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков , выступающие в паре, оценили итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Чикмарева и Янченков завоевали бронзу на турнире. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Мы рады, что собрались после короткой программы. Это результат наших тренировок перед чемпионатом России. Результат наших крови и пота. Саше с Димой – безумный респект за [четверной] выброс, это суперкруто. Поздравляю с чемпионством!» – сказал Янченков.

«Очень рады, что смогли вернуться и не просто вернуться, а преодолеть себя. Это не случайность, что мы чисто откатали произвольную программу. Это наша работа», – добавила Чикмарева.

Пара пропускала прошлый сезон из‑за травмы партнерши.