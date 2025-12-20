«Это результат наших крови и пота». Чикмарева и Янченков о бронзе на чемпионате России
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в паре, оценили итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Чикмарева и Янченков завоевали бронзу на турнире. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Мы рады, что собрались после короткой программы. Это результат наших тренировок перед чемпионатом России. Результат наших крови и пота. Саше с Димой – безумный респект за [четверной] выброс, это суперкруто. Поздравляю с чемпионством!» – сказал Янченков.
«Очень рады, что смогли вернуться и не просто вернуться, а преодолеть себя. Это не случайность, что мы чисто откатали произвольную программу. Это наша работа», – добавила Чикмарева.
Пара пропускала прошлый сезон из‑за травмы партнерши.