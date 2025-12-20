13

Дмитрий Козловский: «Галлямов вернулся после тяжелейшей травмы, это вызывает у меня уважение»

Фигурист Дмитрий Козловский заявил, что с уважением относится к Александру Галлямову.

Сегодня Козловский в паре с Александрой Бойковой одержал победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Галлямов и Анастасия Мишина заняли второе место, уступив 0,66 балла.

«Мы в третий раз стали чемпионами России в драматичном финале. Анастасии и Александру было очень сложно по ходу сезона. Александр вернулся после тяжелейшей травмы, это вызывает у меня уважение. Анастасия ждала, дождалась.

Они быстро начали набирать форму, чемпионат России они проводили очень качественно, в самый последний момент случилась ошибка, и дело пошло на сотые. Чаша весов склонилась в нашу сторону, думаю, ввиду очень сложного элемента, который исполняет Саша (четверной выброс). Сказать, что мы рады – ничего не сказать», – заявил Козловский.

Весной Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
