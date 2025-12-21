Петр Гуменник: «Мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Я ему доверяю, он мой друг»
Гуменник: Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять.
Чемпион России Петр Гуменник рассказал, какой совет ему дал Владислав Дикиджи перед Олимпиадой.
– Твоя тактика подготовки к самому главному старту, который мы всей страной ждем?
– Мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Я ему доверяю, он мой друг. Поэтому стараюсь кардинально что-то слишком сильно не менять, а продолжать работать так, как я работал до этого. Просто быть скорее умнее, делать работу более умно, чем более объемно. Потому что от объема может случиться травма или еще что-нибудь нехорошее.
– Качеством, а не количеством?
– Да, можно так выразиться, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
