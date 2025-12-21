Матвей Ветлугин: «Нет сожалений, что я четвертый – сделал все, что мог. Для меня большая победа, что не хочу сейчас себя ругать»
Фигурист Матвей Ветлугин оценил свое выступление на чемпионате России, где он занял 4-е место с 273,12 баллами.
«Устал, у меня нет сожалений, что я четвертый. Я сделал то, что мог. Для меня большая победа, что я не хочу сейчас себя ругать.
Я просто вышел и выдал все, что у меня было. Это даст мне впервые в карьере взрослую сборную. Я этого очень долго хотел», – сказал фигурист.
«С детства люблю, когда есть перерыв между короткой и произвольной. Потому что я достаточно близко все воспринимаю эмоционально и возможность хотя бы просто разгрузиться эмоционально после короткой – это всегда мне на пользу.
Туннельным зрением по ходу программы старался двигаться. Понимал еще до проката, что я на грани и эта грань и физических моих кондиций, и эмоциональных.
Я себе просто оставил, что будут четыре минуты и все. А что под этим все будет, я не представлял. Отдал все, что долго внутри копилось на публику, не знаю, правильно это было сделано или нет, но я не мог себя сдерживать.
Теперь отдых. Этот прокат даст мне то, ради чего мы живем – эмоции. Если бы были рекорды показателей шума на арене, они были бы зафиксированы, я это четко запомнил. Спасибо всем болельщикам», – приводит слова Ветлугина телеграм-канал «Ход коньком».