Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»

Авербух: обидно, что только Гуменник из россиян сможет поехать на Олимпиаду.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о результатах чемпионата России в мужском одиночном катании.

Первое место занял Петр Гуменник , второе – Евгений Семененко , третьим стал Марк Кондратюк . Матвей Ветлугин занял 4-е место.

«Сегодня были потрясающие выступления у ряда ребят. Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – просто выдающаяся история. Мне адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду .

Они все вчетвером смотрелись бы на Олимпиаде очень достойно. И были бы в топ-5 мирового фигурного катания.

Очень рад за Петю Гуменника. Вдвойне приятно, что он выиграл с моей программой и что ему так высоко оценили компоненты. Это настоящее художественное произведение. Особенно приятно, что прошлогодняя программа наполнилась смыслами, а не опустела.

Конечно, Петя не откатал абсолютно безошибочно, но основную программу он сделал. Видно, что Гуменник готов, и еще есть время, чтобы подойти к Олимпиаде еще сильнее. Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр», – сказал Авербух.