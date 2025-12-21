  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»
0

Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»

Авербух: обидно, что только Гуменник из россиян сможет поехать на Олимпиаду.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о результатах чемпионата России в мужском одиночном катании.

Первое место занял Петр Гуменник, второе – Евгений Семененко, третьим стал Марк Кондратюк. Матвей Ветлугин занял 4-е место.

«Сегодня были потрясающие выступления у ряда ребят. Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – просто выдающаяся история. Мне адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду.

Они все вчетвером смотрелись бы на Олимпиаде очень достойно. И были бы в топ-5 мирового фигурного катания.

Очень рад за Петю Гуменника. Вдвойне приятно, что он выиграл с моей программой и что ему так высоко оценили компоненты. Это настоящее художественное произведение. Особенно приятно, что прошлогодняя программа наполнилась смыслами, а не опустела.

Конечно, Петя не откатал абсолютно безошибочно, но основную программу он сделал. Видно, что Гуменник готов, и еще есть время, чтобы подойти к Олимпиаде еще сильнее. Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр», – сказал Авербух.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
мужское катание
logoчемпионат России
logoИлья Авербух
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
logoМарк Кондратюк
logoМатвей Ветлугин
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Петр Гуменник: «Мне Влад Дикиджи дал совет, что перед Олимпиадой не нужно ничего менять. Я ему доверяю, он мой друг»
2 минуты назад
Петр Гуменник: «Я кучу эмоций отдал до проката – даже чуть-чуть переживал по этому поводу»
7 минут назад
Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере
14 минут назад
Матвей Ветлугин: «Нет сожалений, что я четвертый – сделал все, что мог. Для меня большая победа, что не хочу сейчас себя ругать»
20 минут назад
Артур Даниелян: «Выступление на ЧР оценю нормально, достойно относительно предыдущих лет»
26 минут назад
Дикиджи о четверном акселе: «Не помню, когда последний раз его прыгал. Сейчас состояние не позволяет»
29 минут назад
Андрей Мозалев: «Минимальный план выполнил – в пятерку-шестерку попасть. Короткую катать проще, произвольную – понятно, за какие места борюсь»
31 минуту назад
«Да козел я. Отрабатывал этот лутц, пытался докрутить, но не получилось». Дикиджи об ошибке в произвольной на ЧР
32 минуты назад
⚡ Чемпионат России. Гуменник победил, Семененко – 2-й, Кондратюк – 3-й
46 минут назад
Сарновский о дебюте на ЧР: «Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать»
59 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03