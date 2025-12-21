Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»
Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о результатах чемпионата России в мужском одиночном катании.
Первое место занял Петр Гуменник, второе – Евгений Семененко, третьим стал Марк Кондратюк. Матвей Ветлугин занял 4-е место.
«Сегодня были потрясающие выступления у ряда ребят. Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – просто выдающаяся история. Мне адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду.
Они все вчетвером смотрелись бы на Олимпиаде очень достойно. И были бы в топ-5 мирового фигурного катания.
Очень рад за Петю Гуменника. Вдвойне приятно, что он выиграл с моей программой и что ему так высоко оценили компоненты. Это настоящее художественное произведение. Особенно приятно, что прошлогодняя программа наполнилась смыслами, а не опустела.
Конечно, Петя не откатал абсолютно безошибочно, но основную программу он сделал. Видно, что Гуменник готов, и еще есть время, чтобы подойти к Олимпиаде еще сильнее. Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр», – сказал Авербух.