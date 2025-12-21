Петр Гуменник: «Я кучу эмоций отдал до проката – даже чуть-чуть переживал по этому поводу»

Гуменник: кучу эмоций отдал до своего проката – даже переживал по этому поводу.

Фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Ты из тех спортсменов, которые смотрят выступления предыдущих ребят или ты полностью абстрагируешься?

– Я обычно так, подглядываю чуть-чуть, чтобы одна половина мозга воспринимала информацию, а другая все-таки продолжала готовиться к своему прокату.

Но сегодня, честно говоря, было не оторваться от экрана, который стоит возле раздевалки. Я почти всех спортсменов посмотрел. Были эмоциональные качели: кто-то, от кого не ожидали, откатал чисто, очень хорошо; кто-то, может быть, от кого ожидали, не справился с чем-то. Я уже кучу эмоций отдал до своего проката – даже чуть-чуть переживал по этому поводу.

Но когда зал взорвался аплодисментами, когда я только вышел, я понял, что заряд будет полный.

Вот в тот момент (показывают на экране) Матвей (Ветлугин ) закончил свой прокат – кто-то плачет, кто-то ликует, кто-то аплодирует. Всех показывают, у всех беспредельные эмоции. А тебе в этот момент нужно вспоминать, куда левую ногу перед лутцем засовывать. Это все смешивается, даже не понятно, на чем в этот момент концентрироваться, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.